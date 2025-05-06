Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Курскую область с рабочим визитом по поручению президента России Владимира Путина. Об этом Хуснуллин сообщил в своих соцсетях.
«По поручению Президента приехал в Курскую область. Побывал в Судже и Большом Солдатском», — написал зампред правительства в своем telegram-канале. Хуснуллин совместно с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном провел оценку текущей ситуации.
В ходе встречи была рассмотрена динамика подготовки к восстановлению пострадавших территорий. В настоящее время формируется соответствующий бюджет, что позволяет определить приоритетные направления и объемы необходимых работ.
Хуснуллин поблагодарил военнослужащих за освобождение Курской области. По его словам, главная задача сейчас — в кратчайшие сроки приступить к восстановительным мероприятиям.
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