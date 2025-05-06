Хуснуллин прибыл в Курскую область по поручению Путина. Фото, видео

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Хуснуллин поблагодарил бойцов за освобождение Курской области
Хуснуллин поблагодарил бойцов за освобождение Курской области Фото:
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Курскую область с рабочим визитом по поручению президента России Владимира Путина. Об этом Хуснуллин сообщил в своих соцсетях. 

«По поручению Президента приехал в Курскую область. Побывал в Судже и Большом Солдатском», — написал зампред правительства в своем telegram-канале. Хуснуллин совместно с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном провел оценку текущей ситуации.

В ходе встречи была рассмотрена динамика подготовки к восстановлению пострадавших территорий. В настоящее время формируется соответствующий бюджет, что позволяет определить приоритетные направления и объемы необходимых работ.

Хуснуллин поблагодарил военнослужащих за освобождение Курской области. По его словам, главная задача сейчас — в кратчайшие сроки приступить к восстановительным мероприятиям.

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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Курскую область с рабочим визитом по поручению президента России Владимира Путина. Об этом Хуснуллин сообщил в своих соцсетях.  «По поручению Президента приехал в Курскую область. Побывал в Судже и Большом Солдатском», — написал зампред правительства в своем telegram-канале. Хуснуллин совместно с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном провел оценку текущей ситуации. В ходе встречи была рассмотрена динамика подготовки к восстановлению пострадавших территорий. В настоящее время формируется соответствующий бюджет, что позволяет определить приоритетные направления и объемы необходимых работ. Хуснуллин поблагодарил военнослужащих за освобождение Курской области. По его словам, главная задача сейчас — в кратчайшие сроки приступить к восстановительным мероприятиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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