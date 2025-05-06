На Запорожской АЭС обсудили вопросы эксплуатации станции

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) должна быть приведена в состояние, соответствующее требованиям и стандартам российской атомной отрасли для безопасной работы в режиме генерации электроэнергии. Такое поручение дал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Основная задача — подготовить станцию к эксплуатации в режиме генерации [электроэнергии] в соответствии со всеми нормами и регламентами атомной отрасли России», — передает слова Кириенко официальный telegram-канал ЗАЭС. Кириенко отметил, что на коллектив возложена полная ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации станции.
Также он добавил, что в текущем году требуется оформить лицензию на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС в соответствии с требованиями российского законодательства. После этого аналогичные лицензии должны быть получены и для остальных блоков станции.
Ранее стало известно, что госкорпорация «Росатом» выразила готовность рассмотреть возможность участия американских представителей на территории ЗАЭС в ходе переговоров по разрешению конфликта на Украине. В компании отметили, что не возражают против обсуждения данного вопроса с Соединенными Штатами в контексте урегулирования украинского кризиса. Однако это произойдет лишь в случае принятия соответствующего решения руководством страны.
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