Премьер Словакии Фицо заявил об угрозах из-за решения посетить Россию 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что получает угрозы в связи с намерением посетить Москву 9 мая на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. По словам политика, ему угрожают наказанием за решение принять участие в праздновании, однако он подчеркнул, что не намерен отказываться от визита.
«Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву», — рассказал Фицо, передают РИА Новости. Он отметил, что его поездка в Россию станет выражением несогласия с формированием «нового железного занавеса» между Европой и Россией. В состав его делегации в Москву войдут студент и студентка, что подчеркивает стремление к диалогу между молодежью двух стран. Кроме того, на торжества в Москву отправятся и словацкие депутаты, однако у них будет отдельная программа пребывания.
На брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 9 мая запланирована встреча Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ситуацию вокруг Украины, а также вопросы двустороннего сотрудничества. Ушаков отметил, что словацкое руководство неоднократно подчеркивало приверженность сохранению исторической правды о событиях Второй мировой войны.
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