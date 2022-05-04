Жители Херсонской области начали получать выплаты в рублях

Несколько тысяч пенсионеров и сотрудники бюджетной сферы в Херсонской области уже получили выплаты в рублях. Об этом рассказал заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
«Несколько тысяч человек получили пенсии, бюджетники получили зарплаты. Процесс перехода в рублевую зону, я не говорю, что это быстрый процесс, но тем не менее он происходит», — сообщил Стремоусов в эфире телеканала «Россия-24».
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. По словам Стремоусова, рубль станет единственной официальной денежной единицей в регионе спустя примерно четыре месяца.
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