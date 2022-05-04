04 мая 2022

Жители Херсонской области начали получать выплаты в рублях

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рубль, монета, экономика, курс валют, курс рубля
Пенсионеры и бюджетники Херсонской области получили выплаты в рублях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько тысяч пенсионеров и сотрудники бюджетной сферы в Херсонской области уже получили выплаты в рублях. Об этом рассказал заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Несколько тысяч человек получили пенсии, бюджетники получили зарплаты. Процесс перехода в рублевую зону, я не говорю, что это быстрый процесс, но тем не менее он происходит», — сообщил Стремоусов в эфире телеканала «Россия-24».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. По словам Стремоусова, рубль станет единственной официальной денежной единицей в регионе спустя примерно четыре месяца.

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Несколько тысяч пенсионеров и сотрудники бюджетной сферы в Херсонской области уже получили выплаты в рублях. Об этом рассказал заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. «Несколько тысяч человек получили пенсии, бюджетники получили зарплаты. Процесс перехода в рублевую зону, я не говорю, что это быстрый процесс, но тем не менее он происходит», — сообщил Стремоусов в эфире телеканала «Россия-24». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. По словам Стремоусова, рубль станет единственной официальной денежной единицей в регионе спустя примерно четыре месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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