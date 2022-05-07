С «Азовстали» эвакуировали еще 50 человек

С «Азовстали» эвакуируют мирное население (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С территории завода «Азовсталь» в украинском Мариуполе эвакуировали еще 50 мирных граждан. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«Из „Азовстали“ в Мариуполе эвакуированы еще 50 человек. Таким образом, число гражданских лиц, эвакуированных с территории меткомбината, достигло 176 человек», — сообщается в telegram-канале штаба терробороны ДНР.

В Минобороны РФ сообщали о спасении 50 человек. Днем ранее с «Азовстали», из самого Мариуполя и с прилегающих территорий эвакуировали около 500 человек. На территории завода находятся украинские националисты, его блокировали российские военные. Сдавшиеся в плен украинские военные заявляли, что на «Азовстали» находятся до 400 иностранных наемников из Европы и Канады, передают « Невские новости » со ссылкой на Минобороны РФ. В подземных помещениях могут находиться более 200 мирных граждан, сообщают «Дни.ру». Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетами являются нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди мирных граждан.

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