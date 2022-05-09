Дмитрия Полянского прервали из-за слов о публикации Зеленским нацистской символики Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ведущий британского телеканала Sky News не дал первому заместителю постпреда РФ при ООН Дмитрию Полянскому договорить из-за слов о публикации президента Украины Владимира Зеленского в День Победы, в которой он прикрепил фотографию украинского националиста с фашистской символикой. Об этом дипломат написал в своем telegram-канале.

Дмитрий Полянский рассказал, что спросил журналиста о том, знают ли британские власти и граждане о преступлениях дивизии СС «Мертвая голова», символику которой опубликовал Зеленский. «И что вы думаете, ответил мне ведущий? Он быстро-быстро свернул разговор, пробормотав, что время наше, оказывается, вдруг истекло, и что Скай Ньюз не может подтвердить правильность этой информации», — продолжил он.

«Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе, правда им не нужна! Теперь сто раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир!», — заключил дипломат.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Зеленский опубликовал в своем telegram-канале фотографию украинского националиста с символикой нацистской Германии. Затем такое же изображение было опубликовано Министерством обороны Украины в Twitter. По мнению военного историка Юрия Кнутова, эта публикация показывает, что Зеленский пытается возродить нацизм в новой форме.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

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