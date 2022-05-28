Военный Шпак: США дали серьезный приказ Польше по Украине

29 мая 2022 в 06:53 Размер текста - 17 +

Военный Шпак раскрыл, какую команду дали США Польше по Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон передал Польше четкую команду, касающуюся спецоперации на Украине — не «инициативничать» и не направлять в Киев своих военных. Такое предположение высказал экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак. «Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши», — рассказал Шпак, передает RT. Он уверен, что в случае начала Третьей мировой войны человечество неминуемо ждет ядерный конфликт, в котором «победителей не будет». Генерал-полковник подчеркнул, что поляки «не пойдут на Украину под национальным флагом». При этом, по его словам, на территории бывшей советской республики возможно появление наемников или добровольцев из восточноевропейской страны. Российская спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории. Российская сторона действует корректно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, и используют их в качестве живых щитов.

Вашингтон передал Польше четкую команду, касающуюся спецоперации на Украине — не «инициативничать» и не направлять в Киев своих военных. Такое предположение высказал экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак. «Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши», — рассказал Шпак, передает RT. Он уверен, что в случае начала Третьей мировой войны человечество неминуемо ждет ядерный конфликт, в котором «победителей не будет». Генерал-полковник подчеркнул, что поляки «не пойдут на Украину под национальным флагом». При этом, по его словам, на территории бывшей советской республики возможно появление наемников или добровольцев из восточноевропейской страны. Российская спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории. Российская сторона действует корректно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, и используют их в качестве живых щитов.