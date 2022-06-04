Армия РФ уничтожила самолет, доставлявший оружие ВСУ

Российские ПВО сбили украинский самолет и 19 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вооруженные силы РФ в районе Одессы сбили самолет ВСУ, доставляющий вооружение и боеприпасы украинской армии. Об этом в ходе брифинга сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины», — сообщили в военном ведомстве. «Также за сутки уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов… В том числе в районе Каменка Николаевской области российскими средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата „Байрактар-ТБ2“», — добавили в Минобороны.

На территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина, проводится специальная операция по освобождению Донбасса. Как отмечали в Минобороны РФ, российская армия успешно выполняет боевые задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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