Комитет Госдумы по обороне: миротворцы ОДКБ не нужны на Украине

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не нужны на Украине, пока на территории страны продолжается спецоперация. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
«На сегодняшний день я не вижу необходимости, и сама обстановка не позволяет. До тех пор пока продолжается специальная операция, никакие миротворцы там не появятся», — передает РИА «Новости» слова Картаполова.
Глав комитета по обороне отметил, что появление миротворцев возможно только после окончания спецоперации. «На постконфликтном этапе возможны разные варианты», — заключил Картаполов.
24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что мирные жители регулярно становились жертвами карательных операций.
Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не нужны на Украине, пока на территории страны продолжается спецоперация. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. «На сегодняшний день я не вижу необходимости, и сама обстановка не позволяет. До тех пор пока продолжается специальная операция, никакие миротворцы там не появятся», — передает РИА «Новости» слова Картаполова. Глав комитета по обороне отметил, что появление миротворцев возможно только после окончания спецоперации. «На постконфликтном этапе возможны разные варианты», — заключил Картаполов. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что мирные жители регулярно становились жертвами карательных операций.