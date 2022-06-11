В Италии захотели национализировать завод «Лукойла»

12 июня 2022 в 08:20 Размер текста - 17 +

Роберто Чинголани предложил национализировать или продать завод «Лукойла» Фото: Александр Елизаров © URA.RU Министр экологии Италии Роберто Чинголани предложил национализировать завод российской нефтяной компании «Лукойл», расположенный на острове Сицилия. Об этом сообщает Reuters. На данный завод приходится около 20% итальянских нефтеперерабатывающих мощностей. «В настоящее время изучается несколько вариантов. Один из них — что-то вроде национализации, другой — вмешательство внешнего покупателя, например», — приводит слова Роберто Чинголани Reuters. Министр не уточнил, кто может претендовать на покупку завода. На предприятии ISAB работает около тысячи человек. На него приходится около 20% итальянских нефтеперерабатывающих мощностей. Раньше завод закупал 30-40% сырья в России. Однако после начала спецоперации РФ на Украине ему перестали предоставлять кредиты. Из-за этого всю нефть предприятию пришлось покупать у «Лукойла». Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах страны сообщала, что министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». По их информации, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что национализация дочек «Газпрома» и «Роснефти» нарушит все мыслимые и немыслимые законы. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министр экологии Италии Роберто Чинголани предложил национализировать завод российской нефтяной компании «Лукойл», расположенный на острове Сицилия. Об этом сообщает Reuters. На данный завод приходится около 20% итальянских нефтеперерабатывающих мощностей. «В настоящее время изучается несколько вариантов. Один из них — что-то вроде национализации, другой — вмешательство внешнего покупателя, например», — приводит слова Роберто Чинголани Reuters. Министр не уточнил, кто может претендовать на покупку завода. На предприятии ISAB работает около тысячи человек. На него приходится около 20% итальянских нефтеперерабатывающих мощностей. Раньше завод закупал 30-40% сырья в России. Однако после начала спецоперации РФ на Украине ему перестали предоставлять кредиты. Из-за этого всю нефть предприятию пришлось покупать у «Лукойла». Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах страны сообщала, что министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». По их информации, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что национализация дочек «Газпрома» и «Роснефти» нарушит все мыслимые и немыслимые законы.