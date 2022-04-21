В Кремле оценили идею национализации компаний, покинувших Россию

В Кремле отметили, что компании ведут себя по-разному Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Покинувшие Россию иностранные компании ведут себя по-разному — кто-то выполняет обязательства перед сотрудниками, а кто-то нет, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Поэтому, по его словам, каждый конкретный случай профильные ведомства рассматривают отдельно.

«Здесь вряд ли может быть обобщенный подход. Компании ведут себя по-разному. Какие-то приостанавливают деятельность, продолжая выполнять обязательства перед сотрудниками в соответствии с нашим законодательством. Есть случаи, где обязательства такие не выполняются, они требуют особого внимания», — заявил Песков в ходе конференц-колла, комментируя предложение Федерации независимых профсоюзов национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые бросили свои производства в России.

Представитель Кремля подчеркнул, что каждый конкретный случай рассматривается курирующими министерствами отдельно. Ранее Генсовет Федерации независимых профсоюзов РФ обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество иностранных компаний, прекративших производство в России. Такое решение призвано «защитить интересы трудящихся», считают в ФНПР, сообщает MK.RU.

После начала спецоперации РФ на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщили шведские компании IKEA и Obi. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам