РФ хочет расторгнуть важный договор с Норвегией из-за Шпицбергена

Российские власти разберутся в вопросе денонсации морского договора с Норвегией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия хочет денонсировать договор с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Причиной этому стал отказа Норвегии перевозить грузы российским поселениям под Шпицбергеном (самая северная часть страны). Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Давайте мы попросим Леонида Эдуардовича Слуцкого [председателя комитета по международным делам] разобраться в этом вопросе [денонсации договора]и затем проинформировать депутатов», — отметил он в ходе пленарного заседания, отмечается на официальном сайте Госдумы. Так он ответил на предложение депутата Госдумы Михаила Матвеева, который напомнил, что ранее Россия уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии, которая теперь препятствует доставке продовольствия и грузов на Шпицберген.

15 июня 2022 года Норвегия отказалась перевозить грузы российским поселениям под Шпицбергеном через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг», пишет «Федеральное агентство новостей». На КПП «Стурскуг» находится около 20 тонн российских товаров. После этого спикер Володин впервые заявил о том, что Россия может денонсировать договор с Норвегией в части сотрудничества в Баренцевом море, передает «Национальная служба новостей».

Главная цель самого договора между странами — внести вклад в обеспечение стабильности и укрепить сотрудничество в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. В документе от 2007 года также обсуждались разграничения морских пространств между Норвегией и РФ.

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