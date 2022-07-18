Ученые: «ЭпиВакКорона» эффективна против поражения легких на 2%

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Вакцина «Спутника V» является самой эффективной против поражения легких, считают ученые Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российская вакцина «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» эффективна против поражения легких только на 2%. В такому выводу пришли ученые и медики из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС).

«Эффективность двудозной вакцины „ЭпиВакКорона“ от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов „дельта“ и „омикрон“ составляет 2%. Аналогичный показатель для трех доз „Спутника V“ составляет 71%, для вакцины „КовиВак“ — 46%», — передает РБК данные ученых.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России перестали производить вакцины от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По словам Горелова, это связано с тем, что регионы перестали направлять соответствующие заявки.

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Российская вакцина «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» эффективна против поражения легких только на 2%. В такому выводу пришли ученые и медики из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС). «Эффективность двудозной вакцины „ЭпиВакКорона“ от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов „дельта“ и „омикрон“ составляет 2%. Аналогичный показатель для трех доз „Спутника V“ составляет 71%, для вакцины „КовиВак“ — 46%», — передает РБК данные ученых. Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России перестали производить вакцины от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По словам Горелова, это связано с тем, что регионы перестали направлять соответствующие заявки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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