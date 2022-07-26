Российский посол: отношения РФ и Греции обнулились

Россия и Греция прекратили все контакты, сообщил Андрей Маслов
Дипломатические отношения России и Греции обнулились, между странами нет никаких контактов. Об этом сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов.
«У Москвы и Афин нет никаких контактов. Все наработки в двустороннем сотрудничестве обнулились», — сказал Маслов в беседе с РИА «Новости».
Ранее Россия и Греция взаимно выслали дипломатов друг друга. Греция также запретила российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. В российском посольстве заявили, что Греция перестала быть благоприятной для россиян страной для отдыха, пишет RT.
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