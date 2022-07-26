Российский посол: отношения РФ и Греции обнулились

26 июля 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Россия и Греция прекратили все контакты, сообщил Андрей Маслов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Дипломатические отношения России и Греции обнулились, между странами нет никаких контактов. Об этом сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов. «У Москвы и Афин нет никаких контактов. Все наработки в двустороннем сотрудничестве обнулились», — сказал Маслов в беседе с РИА «Новости». Ранее Россия и Греция взаимно выслали дипломатов друг друга. Греция также запретила российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. В российском посольстве заявили, что Греция перестала быть благоприятной для россиян страной для отдыха, пишет RT.

Дипломатические отношения России и Греции обнулились, между странами нет никаких контактов. Об этом сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов. «У Москвы и Афин нет никаких контактов. Все наработки в двустороннем сотрудничестве обнулились», — сказал Маслов в беседе с РИА «Новости». Ранее Россия и Греция взаимно выслали дипломатов друг друга. Греция также запретила российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. В российском посольстве заявили, что Греция перестала быть благоприятной для россиян страной для отдыха, пишет RT.