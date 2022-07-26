Российский посол: отношения РФ и Греции обнулились

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Санторини. Греция, флаг евросоюза, флаг греции
Россия и Греция прекратили все контакты, сообщил Андрей Маслов Фото:

Дипломатические отношения России и Греции обнулились, между странами нет никаких контактов. Об этом сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов.

«У Москвы и Афин нет никаких контактов. Все наработки в двустороннем сотрудничестве обнулились», — сказал Маслов в беседе с РИА «Новости».

Ранее Россия и Греция взаимно выслали дипломатов друг друга. Греция также запретила российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. В российском посольстве заявили, что Греция перестала быть благоприятной для россиян страной для отдыха, пишет RT.

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Дипломатические отношения России и Греции обнулились, между странами нет никаких контактов. Об этом сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов. «У Москвы и Афин нет никаких контактов. Все наработки в двустороннем сотрудничестве обнулились», — сказал Маслов в беседе с РИА «Новости». Ранее Россия и Греция взаимно выслали дипломатов друг друга. Греция также запретила российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. В российском посольстве заявили, что Греция перестала быть благоприятной для россиян страной для отдыха, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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