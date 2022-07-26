Президент Уганды отшутился на вопрос о фотографии с Лавровым

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Уганду Фото:

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени прокомментировал слухи о том, что к нему обращались с просьбой не фотографироваться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом говорилось в трансляции на «России 24».

«Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но, тем не менее», — сказал Мусевени на пресс-конференции по итогам визита Лаврова в Уганду.

Ранее URA.RU сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи министров иностранных дел на саммите G20 на Бали. Блинкен также избегал групповых фото, где мог быть запечатлен и Лавров.

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Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени прокомментировал слухи о том, что к нему обращались с просьбой не фотографироваться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом говорилось в трансляции на «России 24». «Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но, тем не менее», — сказал Мусевени на пресс-конференции по итогам визита Лаврова в Уганду. Ранее URA.RU сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи министров иностранных дел на саммите G20 на Бали. Блинкен также избегал групповых фото, где мог быть запечатлен и Лавров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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