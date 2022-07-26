Президент Уганды отшутился на вопрос о фотографии с Лавровым

26 июля 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Уганду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени прокомментировал слухи о том, что к нему обращались с просьбой не фотографироваться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом говорилось в трансляции на «России 24». «Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но, тем не менее», — сказал Мусевени на пресс-конференции по итогам визита Лаврова в Уганду. Ранее URA.RU сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи министров иностранных дел на саммите G20 на Бали. Блинкен также избегал групповых фото, где мог быть запечатлен и Лавров.

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени прокомментировал слухи о том, что к нему обращались с просьбой не фотографироваться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом говорилось в трансляции на «России 24». «Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но, тем не менее», — сказал Мусевени на пресс-конференции по итогам визита Лаврова в Уганду. Ранее URA.RU сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи министров иностранных дел на саммите G20 на Бали. Блинкен также избегал групповых фото, где мог быть запечатлен и Лавров.