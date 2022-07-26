Немцы признали победу Путина. «Мы стали слабаками»

26 июля 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Германия не смогла одолеть Россию в энергетичесом противостоянии Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Немецкие пользователи признали поражение своего правительства в энергетической войне с Россией. Так читатели портала Zeit online отреагировали на объявление «Газпром» о сокращении поставок газа по «Северному потоку-1» из-за технических причин. «Не стоит начинать экономическую войну, если вы не можете ее выиграть. Если не будет газа, то и электросеть рухнет, потому что все греются электричеством. Мораль не даст мне теплую квартиру и электричество в розетке», — написал пользователь под ником «Владелец рубашки». Ранее «Газпром» остановил эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Это произошло после того, как Канада не вернула одну из турбин, отправленную ранее на ремонт, сообщала «Национальная служба новостей». Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» может полностью удовлетворить нужды европейских стран. По мнению читателей, антироссийские санкции больше вредят самой Европе Фото: скрин Zeit online Комментаторы отмечают то, как ловко Путин играет с экономикой ФРГ Фото: скрин Zeit online Немцы признали свое поражение перед Россией Фото: скрин Zeit online Останавливать «Северный поток-2» бессмысленно, считают комментаторы Фото: скрин Zeit online Евросоюз «облажался» в энергетической войне с Россией, резюмировали читатели Фото: скрин Zeit online

Немецкие пользователи признали поражение своего правительства в энергетической войне с Россией. Так читатели портала Zeit online отреагировали на объявление «Газпром» о сокращении поставок газа по «Северному потоку-1» из-за технических причин. «Не стоит начинать экономическую войну, если вы не можете ее выиграть. Если не будет газа, то и электросеть рухнет, потому что все греются электричеством. Мораль не даст мне теплую квартиру и электричество в розетке», — написал пользователь под ником «Владелец рубашки». Ранее «Газпром» остановил эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Это произошло после того, как Канада не вернула одну из турбин, отправленную ранее на ремонт, сообщала «Национальная служба новостей». Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» может полностью удовлетворить нужды европейских стран.