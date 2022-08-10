Bloomberg назвал пять причин, почему США и Китай не начнут войну

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Клипарт The White House, вертолет, военные, сша, армия сша, американская армия
Китай не будет воевать с США в ближайшее время, считает бывший командующий НАТО Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китай не станет воевать с США или Тайванем в обозримом будущем из-за риска введения санкций и неуверенности в своей армии. Об этом написал экс-командующий НАТО, отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg.

  1. Конфликт на Украине скорее всего не вызывает воодушевления у председателя КНР Си Цзиньпина, предположил Ставридис. «Китайской армии, во многом похожей на российскую, не хватает даже того уровня боевого опыта, который был у русских в Афганистане, Чечне и Сирии», — написал он.
  2. Играет роль неуверенность Китая в том, как отреагируют тайванцы в случае вторжения. Их президент Цай Инвэнь является сильным лидером, поэтому жители острова могут начать бороться из-за всех сил. География острова, среди которой горы и леса, является «кошмаром» для атаки с моря, считает журналист.
  3. Пекин может опасаться санкций в связи с тем, что Запад ответил России ограничениями на начало спецоперации на Украине. Запад может ввести санкции в отношении определенных секторов экономики Китая.
  4. Глава Китая может переизбираться на следующий срок, заявил Ставридис. Поэтому, скорее всего, он не захочет, чтобы конфликт с США помешал его планам.
  5. Военное и политическое руководство Китая думает, что не готово к полномасштабной войне с США, пишет Bloomberg. У них есть резерв военного потенциала, который они захотят использовать в Народно-освободительной армии.

Китай начал военные учения у Тайваня из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Также Пекин ввел санкции против политика и ее родственников, а также в отношении Тайваня. Пелоси приезжала туда 2 августа для выражения поддержки властям острова, она получила награду от Инвэнь. В МИД Тайваня считают, что учения указывают на планы вторгнуться на их территорию.

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Китай не станет воевать с США или Тайванем в обозримом будущем из-за риска введения санкций и неуверенности в своей армии. Об этом написал экс-командующий НАТО, отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg. Китай начал военные учения у Тайваня из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Также Пекин ввел санкции против политика и ее родственников, а также в отношении Тайваня. Пелоси приезжала туда 2 августа для выражения поддержки властям острова, она получила награду от Инвэнь. В МИД Тайваня считают, что учения указывают на планы вторгнуться на их территорию.
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