Британцы уничтожили план Трасс по спасению экономики

06 сентября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Британцы не верят плану Трасс по спасению экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс только вступила в должность и уже начала реализовывать планы по фиксированию ежегодных счетов за электричество и газ для британских семей. Но сами жители Британии не оценили ее затеи. Читатели газеты Daily Mail негативно отреагировали на план Трасс и морально уничтожили его. «Борис [Джонсон] воровал миллиарды, Трасс будет воровать триллионы», — коротко подытожил пользователь под ником Роб. Его поддерживает и читатель liz.sunak. «Ее план, похоже, состоит в том, чтобы отложить платежи и тогда энергетические компании по-прежнему будут получать огромную прибыль, за которую мы все еще платим», — критически отнесся к плану он. Схожей мысли придерживается и tomtherealpom. «Это будет 100 миллиардов НАШИХ денег, которые пойдут энергетическим компаниям», — уточнил он. ClimateEmergencyHoax предложил простой план решения проблемы. «Ренационализируйте энергию и покончим с этим», — пояснил он. Pressacian же считает, что в этом плане смысла нет. «Вы до сих пор не понимаете, что если правительство платит за замораживание счетов за электроэнергию, то счет оплачивает налогоплательщик. Никакой разницы, если вы не безработный», — написал он. Ранее URA.RU сообщало, что Лиз Трасс потратит 150 млрд долларов на спасение британцев. Она разработала планы по фиксированию ежегодных счетов за электричество и газ для типичной британской семьи на уровне или ниже текущего уровня в 1971 фунт стерлингов (2300 долларов США). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс только вступила в должность и уже начала реализовывать планы по фиксированию ежегодных счетов за электричество и газ для британских семей. Но сами жители Британии не оценили ее затеи. Читатели газеты Daily Mail негативно отреагировали на план Трасс и морально уничтожили его. «Борис [Джонсон] воровал миллиарды, Трасс будет воровать триллионы», — коротко подытожил пользователь под ником Роб. Его поддерживает и читатель liz.sunak. «Ее план, похоже, состоит в том, чтобы отложить платежи и тогда энергетические компании по-прежнему будут получать огромную прибыль, за которую мы все еще платим», — критически отнесся к плану он. Схожей мысли придерживается и tomtherealpom. «Это будет 100 миллиардов НАШИХ денег, которые пойдут энергетическим компаниям», — уточнил он. ClimateEmergencyHoax предложил простой план решения проблемы. «Ренационализируйте энергию и покончим с этим», — пояснил он. Pressacian же считает, что в этом плане смысла нет. «Вы до сих пор не понимаете, что если правительство платит за замораживание счетов за электроэнергию, то счет оплачивает налогоплательщик. Никакой разницы, если вы не безработный», — написал он. Ранее URA.RU сообщало, что Лиз Трасс потратит 150 млрд долларов на спасение британцев. Она разработала планы по фиксированию ежегодных счетов за электричество и газ для типичной британской семьи на уровне или ниже текущего уровня в 1971 фунт стерлингов (2300 долларов США).