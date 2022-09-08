Силуанов заявил, что РФ должна жить по средствам и не с протянутой рукой

Россия не должна влезать в долги, считает Силуанов
Финансовый суверенитет страны заключается в умении «жить по средствам», не влезая в долги. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой», — сказал Силуанов в ходе пленарной сессии Московского финансового форума. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Глава Минфина отметил, что в истории страны были периоды, когда надежда оставалась на кредиты, выдаваемые союзниками.
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