Силуанов заявил, что РФ должна жить по средствам и не с протянутой рукой

08 сентября 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Россия не должна влезать в долги, считает Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Финансовый суверенитет страны заключается в умении «жить по средствам», не влезая в долги. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой», — сказал Силуанов в ходе пленарной сессии Московского финансового форума. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Глава Минфина отметил, что в истории страны были периоды, когда надежда оставалась на кредиты, выдаваемые союзниками.

Финансовый суверенитет страны заключается в умении «жить по средствам», не влезая в долги. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой», — сказал Силуанов в ходе пленарной сессии Московского финансового форума. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Глава Минфина отметил, что в истории страны были периоды, когда надежда оставалась на кредиты, выдаваемые союзниками.