Силовые ведомства Курской области переведены в усиленный режим

Губернатор Старовойт заявил, что силовики в Курской области переведены в усиленный режим

10 сентября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

В связи с введением «желтого» уровня опасности все силовые ведомства переведены в усиленный режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В связи с введением в Суджанском районе Курской области «желтого» режима террористической опасности, все силовые ведомства области переведены в усиленный режим. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «На территории Курской области у нас действует „желтый“ уровень террористической опасности. Поэтому все силовые ведомства работают в усиленном режиме», — рассказал Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор заявил, что вчера в Суджанском районе начали проводиться оперативно-розыскные мероприятия и посоветовал гражданам быть бдительными и оперативно сообщать о подозрительных лицах и предметах на номер 112. Ранее сообщалось, что в нападении на сотрудников Росгвардии в районе города Суджа Курской области подозревают украинских диверсантов. Телеканал RT передавал, что в Курской области до 22 сентября продлен «желтый» уровень террористической опасности.

В связи с введением в Суджанском районе Курской области «желтого» режима террористической опасности, все силовые ведомства области переведены в усиленный режим. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «На территории Курской области у нас действует „желтый“ уровень террористической опасности. Поэтому все силовые ведомства работают в усиленном режиме», — рассказал Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор заявил, что вчера в Суджанском районе начали проводиться оперативно-розыскные мероприятия и посоветовал гражданам быть бдительными и оперативно сообщать о подозрительных лицах и предметах на номер 112. Ранее сообщалось, что в нападении на сотрудников Росгвардии в районе города Суджа Курской области подозревают украинских диверсантов. Телеканал RT передавал, что в Курской области до 22 сентября продлен «желтый» уровень террористической опасности.