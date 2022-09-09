09 сентября 2022

Силовые ведомства Курской области переведены в усиленный режим

Губернатор Старовойт заявил, что силовики в Курской области переведены в усиленный режим
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, росгвардия, вневедомственная охрана
В связи с введением «желтого» уровня опасности все силовые ведомства переведены в усиленный режим Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В связи с введением в Суджанском районе Курской области «желтого» режима террористической опасности, все силовые ведомства области переведены в усиленный режим. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«На территории Курской области у нас действует „желтый“ уровень террористической опасности. Поэтому все силовые ведомства работают в усиленном режиме», — рассказал Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор заявил, что вчера в Суджанском районе начали проводиться оперативно-розыскные мероприятия и посоветовал гражданам быть бдительными и оперативно сообщать о подозрительных лицах и предметах на номер 112.

Ранее сообщалось, что в нападении на сотрудников Росгвардии в районе города Суджа Курской области подозревают украинских диверсантов. Телеканал RT передавал, что в Курской области до 22 сентября продлен «желтый» уровень террористической опасности.

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В связи с введением в Суджанском районе Курской области «желтого» режима террористической опасности, все силовые ведомства области переведены в усиленный режим. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «На территории Курской области у нас действует „желтый“ уровень террористической опасности. Поэтому все силовые ведомства работают в усиленном режиме», — рассказал Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор заявил, что вчера в Суджанском районе начали проводиться оперативно-розыскные мероприятия и посоветовал гражданам быть бдительными и оперативно сообщать о подозрительных лицах и предметах на номер 112. Ранее сообщалось, что в нападении на сотрудников Росгвардии в районе города Суджа Курской области подозревают украинских диверсантов. Телеканал RT передавал, что в Курской области до 22 сентября продлен «желтый» уровень террористической опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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