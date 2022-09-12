Власти Запорожья назвали условие запуска АЭС

Член ГСА Запорожья Рогов: ЗАЭС запустят после отодвижения линии боевого соприкосновения

ЗАЭС запустят после восстановления ЛЭП Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запорожскую АЭС могут перезапустить после того, как от станции будет отодвинута линия боевого соприкосновения. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Надеемся, что удастся перезапустить после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи. Для запуска АЭС необходимо большое количество энергии и небольшое время. Самое главное — должны быть целы линии электропередачи», — сказал Рогов в интервью ТАСС.

Ранее на ЗАЭС был остановлен последний работавший энергоблок, причиной стали обстрелы ВСУ и повреждения электролиний. Представители МАГАТЭ, которые осмотрели станцию в начале сентября, выражали обеспокоенность из-за боевых действий рядом с территорией ЗАЭС. Российские военные контролируют большую часть Запорожской области и АЭС в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.