МАГАТЭ: Запорожская АЭС подключена к украинской энергосети

Инженеры отремонтировали одну из четырех основных линий электропередачи
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) подключена к украинской энергосети. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Запорожская атомная электростанция Украины вновь получает электроэнергию непосредственно из национальной сети. Инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередачи, которые были повреждены во время конфликта», — сообщили в twitter-аккаунте МАГАТЭ (соцсеть заблокирована в РФ).
В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews