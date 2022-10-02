В Москве проходит церемония прощания с Борисом Моисеевым

02 октября 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Борису Моисееву было 68 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве началась церемония прощания с певцом Борисом Моиссевым. Церемония проходит на Троекуровском кладбище. «Он был неординарный, талантливый человек. Со своими моментами счастья и со своими моментами грусти, одиночества. Он часто говорил, что его любит только публика. Нет, Боря, тебя любят и твои поклонники, и твои друзья», — цитирует ТАСС певца Николая Баскова. Проститься с Моисеевым пришли десятки людей, среди них друзья артиста, его поклонники и коллеги. В траурном зале Троекуровского кладбища собрались певцы Сергей Пенкин и Николай Басков, певица Алена Апина. Моисеев скончался 27 сентября в своей квартире. Причиной смерти стал инсульт, рассказал концертный директор певца. В 2020 году артист уже перенес инсульт и был в «тяжелом состоянии».

В Москве началась церемония прощания с певцом Борисом Моиссевым. Церемония проходит на Троекуровском кладбище. «Он был неординарный, талантливый человек. Со своими моментами счастья и со своими моментами грусти, одиночества. Он часто говорил, что его любит только публика. Нет, Боря, тебя любят и твои поклонники, и твои друзья», — цитирует ТАСС певца Николая Баскова. Проститься с Моисеевым пришли десятки людей, среди них друзья артиста, его поклонники и коллеги. В траурном зале Троекуровского кладбища собрались певцы Сергей Пенкин и Николай Басков, певица Алена Апина. Моисеев скончался 27 сентября в своей квартире. Причиной смерти стал инсульт, рассказал концертный директор певца. В 2020 году артист уже перенес инсульт и был в «тяжелом состоянии».