В Москве проходит церемония прощания с Борисом Моисеевым

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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, моисеев борис
Борису Моисееву было 68 лет Фото:

В Москве началась церемония прощания с певцом Борисом Моиссевым. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.

«Он был неординарный, талантливый человек. Со своими моментами счастья и со своими моментами грусти, одиночества. Он часто говорил, что его любит только публика. Нет, Боря, тебя любят и твои поклонники, и твои друзья», — цитирует ТАСС певца Николая Баскова.

Проститься с Моисеевым пришли десятки людей, среди них друзья артиста, его поклонники и коллеги. В траурном зале Троекуровского кладбища собрались певцы Сергей Пенкин и Николай Басков, певица Алена Апина.

Моисеев скончался 27 сентября в своей квартире. Причиной смерти стал инсульт, рассказал концертный директор певца. В 2020 году артист уже перенес инсульт и был в «тяжелом состоянии».

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В Москве началась церемония прощания с певцом Борисом Моиссевым. Церемония проходит на Троекуровском кладбище. «Он был неординарный, талантливый человек. Со своими моментами счастья и со своими моментами грусти, одиночества. Он часто говорил, что его любит только публика. Нет, Боря, тебя любят и твои поклонники, и твои друзья», — цитирует ТАСС певца Николая Баскова. Проститься с Моисеевым пришли десятки людей, среди них друзья артиста, его поклонники и коллеги. В траурном зале Троекуровского кладбища собрались певцы Сергей Пенкин и Николай Басков, певица Алена Апина. Моисеев скончался 27 сентября в своей квартире. Причиной смерти стал инсульт, рассказал концертный директор певца. В 2020 году артист уже перенес инсульт и был в «тяжелом состоянии».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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