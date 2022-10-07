Бельгия не согласилась с новым пакетом санкций против РФ

Бельгия воздержалась от голосования по восьмому пакету антироссийских санкций Европейского союза. Причиной стало несогласие страны с ограничением импорта стали из РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо.
«Вопрос в том, чтобы понять, каким образом нам сохранять солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы продолжать поддержку Украины… Если экономические издержки станут еще выше, люди будут терять работу, то это станет тяжело», — приводит цитату де Кроо издание Echo.
Однако Бельгия не стала блокировать новые антироссийские санкции ЕС. «Мы не хотим ломать европейскую солидарность», — объяснил это решение бельгийский премьер.
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России 6 октября, сообщает Life. Причиной этому решению послужило вхождение освобожденных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Новый пакет ограничений включает в себя потолок на нефть из России, а также запрет на импорт готовых изделий из стали и полуфабрикатов.
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Бельгия воздержалась от голосования по восьмому пакету антироссийских санкций Европейского союза. Причиной стало несогласие страны с ограничением импорта стали из РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо. «Вопрос в том, чтобы понять, каким образом нам сохранять солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы продолжать поддержку Украины… Если экономические издержки станут еще выше, люди будут терять работу, то это станет тяжело», — приводит цитату де Кроо издание Echo. Однако Бельгия не стала блокировать новые антироссийские санкции ЕС. «Мы не хотим ломать европейскую солидарность», — объяснил это решение бельгийский премьер. Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России 6 октября, сообщает Life. Причиной этому решению послужило вхождение освобожденных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Новый пакет ограничений включает в себя потолок на нефть из России, а также запрет на импорт готовых изделий из стали и полуфабрикатов.