Бельгия не согласилась с новым пакетом санкций против РФ

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Цветы у посольства Бельгии. Москва
Бельгия не стала поддерживать антироссийские санкции ЕС Фото:
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Бельгия воздержалась от голосования по восьмому пакету антироссийских санкций Европейского союза. Причиной стало несогласие страны с ограничением импорта стали из РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо.

«Вопрос в том, чтобы понять, каким образом нам сохранять солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы продолжать поддержку Украины… Если экономические издержки станут еще выше, люди будут терять работу, то это станет тяжело», — приводит цитату де Кроо издание Echo.

Однако Бельгия не стала блокировать новые антироссийские санкции ЕС. «Мы не хотим ломать европейскую солидарность», — объяснил это решение бельгийский премьер.

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России 6 октября, сообщает Life. Причиной этому решению послужило вхождение освобожденных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Новый пакет ограничений включает в себя потолок на нефть из России, а также запрет на импорт готовых изделий из стали и полуфабрикатов.

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Бельгия воздержалась от голосования по восьмому пакету антироссийских санкций Европейского союза. Причиной стало несогласие страны с ограничением импорта стали из РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо. «Вопрос в том, чтобы понять, каким образом нам сохранять солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы продолжать поддержку Украины… Если экономические издержки станут еще выше, люди будут терять работу, то это станет тяжело», — приводит цитату де Кроо издание Echo. Однако Бельгия не стала блокировать новые антироссийские санкции ЕС. «Мы не хотим ломать европейскую солидарность», — объяснил это решение бельгийский премьер. Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России 6 октября, сообщает Life. Причиной этому решению послужило вхождение освобожденных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Новый пакет ограничений включает в себя потолок на нефть из России, а также запрет на импорт готовых изделий из стали и полуфабрикатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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