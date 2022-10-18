Рогов заявил о «целой армаде» беспилотников ВСУ на линии соприкосновения в Запорожье 18 октября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 + Беспилотников больше обычного, отметил Владимир Рогов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На линии соприкосновения в Запорожской области наблюдается «целая армада» беспилотников ВСУ. Их больше, чем когда-либо, заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что в Запорожье группа иностранных наемников попала в ловушку при наступлении, а ВСУ уже дважды проводили учения по форсированию Днепра. По словам члена главного совета администрации Запорожья, украинские военные готовятся «использовать население как живой щит». На линии соприкосновения в Запорожской области наблюдается «целая армада» беспилотников ВСУ. Их больше, чем когда-либо, заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что в Запорожье группа иностранных наемников попала в ловушку при наступлении, а ВСУ уже дважды проводили учения по форсированию Днепра. По словам члена главного совета администрации Запорожья, украинские военные готовятся «использовать население как живой щит». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям