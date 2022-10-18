Рогов заявил о «целой армаде» беспилотников ВСУ на линии соприкосновения в Запорожье

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
Беспилотников больше обычного, отметил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На линии соприкосновения в Запорожской области наблюдается «целая армада» беспилотников ВСУ. Их больше, чем когда-либо, заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее Рогов сообщал, что в Запорожье группа иностранных наемников попала в ловушку при наступлении, а ВСУ уже дважды проводили учения по форсированию Днепра. По словам члена главного совета администрации Запорожья, украинские военные готовятся «использовать население как живой щит».

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На линии соприкосновения в Запорожской области наблюдается «целая армада» беспилотников ВСУ. Их больше, чем когда-либо, заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что в Запорожье группа иностранных наемников попала в ловушку при наступлении, а ВСУ уже дважды проводили учения по форсированию Днепра. По словам члена главного совета администрации Запорожья, украинские военные готовятся «использовать население как живой щит».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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