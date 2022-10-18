Рогов заявил о «целой армаде» беспилотников ВСУ на линии соприкосновения в Запорожье

Беспилотников больше обычного, отметил Владимир Рогов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На линии соприкосновения в Запорожской области наблюдается «целая армада» беспилотников ВСУ. Их больше, чем когда-либо, заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что в Запорожье группа иностранных наемников попала в ловушку при наступлении, а ВСУ уже дважды проводили учения по форсированию Днепра. По словам члена главного совета администрации Запорожья, украинские военные готовятся «использовать население как живой щит».
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