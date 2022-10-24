«Единая Россия» предлагает давать преимущество срочникам при поступлении в любой вуз

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После службы в армии получить высшее образование будет проще Фото:

Срочную службу в армии могут засчитать в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Законопроект об этом внесла в Госдуму партия «Единая Россия», сообщает в telegram-канале секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

«[Согласно законопроекту] срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля, … по всем программам обучения, включая магистратуру. Так мы поддержим наших ребят, отдавших воинский долг Родине. Они будут знать, что после службы получить высшее или среднее профессиональное образование им будет проще», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем telegram-канале.

Как поясняют в партии, сейчас дополнительные баллы при поступлении абитуриент может заработать за призовые места на олимпиадах, спортивные достижения, волонтерскую работу. Однако служба в армии никаких преимуществ при поступлении не дает. Эту несправедливость, считают в ЕР, надо исправить.

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Срочную службу в армии могут засчитать в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Законопроект об этом внесла в Госдуму партия «Единая Россия», сообщает в telegram-канале секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. «[Согласно законопроекту] срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля, … по всем программам обучения, включая магистратуру. Так мы поддержим наших ребят, отдавших воинский долг Родине. Они будут знать, что после службы получить высшее или среднее профессиональное образование им будет проще», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем telegram-канале. Как поясняют в партии, сейчас дополнительные баллы при поступлении абитуриент может заработать за призовые места на олимпиадах, спортивные достижения, волонтерскую работу. Однако служба в армии никаких преимуществ при поступлении не дает. Эту несправедливость, считают в ЕР, надо исправить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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