«Единая Россия» предлагает давать преимущество срочникам при поступлении в любой вуз

24 октября 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

После службы в армии получить высшее образование будет проще Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Срочную службу в армии могут засчитать в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Законопроект об этом внесла в Госдуму партия «Единая Россия», сообщает в telegram-канале секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. «[Согласно законопроекту] срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля, … по всем программам обучения, включая магистратуру. Так мы поддержим наших ребят, отдавших воинский долг Родине. Они будут знать, что после службы получить высшее или среднее профессиональное образование им будет проще», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем telegram-канале. Как поясняют в партии, сейчас дополнительные баллы при поступлении абитуриент может заработать за призовые места на олимпиадах, спортивные достижения, волонтерскую работу. Однако служба в армии никаких преимуществ при поступлении не дает. Эту несправедливость, считают в ЕР, надо исправить.

Срочную службу в армии могут засчитать в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Законопроект об этом внесла в Госдуму партия «Единая Россия», сообщает в telegram-канале секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. «[Согласно законопроекту] срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля, … по всем программам обучения, включая магистратуру. Так мы поддержим наших ребят, отдавших воинский долг Родине. Они будут знать, что после службы получить высшее или среднее профессиональное образование им будет проще», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем telegram-канале. Как поясняют в партии, сейчас дополнительные баллы при поступлении абитуриент может заработать за призовые места на олимпиадах, спортивные достижения, волонтерскую работу. Однако служба в армии никаких преимуществ при поступлении не дает. Эту несправедливость, считают в ЕР, надо исправить.