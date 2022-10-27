Global Times: обман США в ситуации с Украиной обернется катастрофой для Европы

28 октября 2022 в 06:54 Размер текста - 17 +

Сокращение военное помощи США обернется трудностями для Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты уже в ближайшее время могут сократить объемы представляемой Украине помощи, однако это обернется большими проблемами для Европы. Такой прогноз дает китайское издание Global Times. «Украинский кризис, спровоцированный США, сильно подорвал европейские страны: уровень инфляции в еврозоне достиг рекордно высокого уровня, а энергетический кризис усугубился», — говорится в статье. При этом, по словам авторов, возможная победа республиканцев на ноябрьских выборах в США еще сильнее ударит по Евросоюзу. «Европе предстоит столкнуться с еще большими трудностями», — добавляет издание. Авторы поясняют, что сильная зависимость от Вашингтона означает «катастрофу для Европы». «Неопределенность и частые изменения» в американской внешней политике «привели к огромным рискам» для европейских союзников, заключили обозреватели. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ. Ранее стало известно о намерения Белого дома отправить Киеву новый пакет на общую сумму 275 млн долларов. Однако частота денежных траншей вскоре может значительно снизиться, если победу на выборах США одержат республиканцы. По мнению аналитиков, Европа устала от украинского кризиса. Ожидаемый сценарий — это достижение договоренностей, по результатам которых Киев может стать жертвой Запада и «козлом отпущения».

Соединенные Штаты уже в ближайшее время могут сократить объемы представляемой Украине помощи, однако это обернется большими проблемами для Европы. Такой прогноз дает китайское издание Global Times. «Украинский кризис, спровоцированный США, сильно подорвал европейские страны: уровень инфляции в еврозоне достиг рекордно высокого уровня, а энергетический кризис усугубился», — говорится в статье. При этом, по словам авторов, возможная победа республиканцев на ноябрьских выборах в США еще сильнее ударит по Евросоюзу. «Европе предстоит столкнуться с еще большими трудностями», — добавляет издание. Авторы поясняют, что сильная зависимость от Вашингтона означает «катастрофу для Европы». «Неопределенность и частые изменения» в американской внешней политике «привели к огромным рискам» для европейских союзников, заключили обозреватели. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ. Ранее стало известно о намерения Белого дома отправить Киеву новый пакет на общую сумму 275 млн долларов. Однако частота денежных траншей вскоре может значительно снизиться, если победу на выборах США одержат республиканцы. По мнению аналитиков, Европа устала от украинского кризиса. Ожидаемый сценарий — это достижение договоренностей, по результатам которых Киев может стать жертвой Запада и «козлом отпущения».