Небензя обвинил США в экономическом терроризме

03 ноября 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Небензя раскритиковал США из-за давления на Кубу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил США в экономическом терроризме в отношении Кубы. Он напомнил, что Вашингтон снова продлил санкции против страны. «Это, по сути, экономический терроризм. Считаем, что Генеральный секретарь ООН, в чьи обязанности входит содействие выполнению решений Генассамблеи ООН, должен уделить особое внимание этому вопросу», — заявил Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по проекту резолюции о снятии эмбарго США с Кубы. По его словам, Россия рассматривает «эту противозаконную практику не иначе как вызов для всей системы международных отношений, подрывающий основы глобальной и региональной стабильности и попыткой выдать рестрикции нормой межгосударственного общения». По его мнению, подтверждением стало недавнее решение властей Вашингтона о продлении антикубинского санкционного законодательства. США оказывают санкционное давление на Кубу еще с 1960 года. Тогда Куба конфисковала собственность американских граждан и корпораций. Позже ограничения были максимально ужесточены. В Вашингтоне заявляли, что для снятия санкций необходимо введение на Кубе демократизации и прекращения военного сотрудничества с другими странами.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил США в экономическом терроризме в отношении Кубы. Он напомнил, что Вашингтон снова продлил санкции против страны. «Это, по сути, экономический терроризм. Считаем, что Генеральный секретарь ООН, в чьи обязанности входит содействие выполнению решений Генассамблеи ООН, должен уделить особое внимание этому вопросу», — заявил Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по проекту резолюции о снятии эмбарго США с Кубы. По его словам, Россия рассматривает «эту противозаконную практику не иначе как вызов для всей системы международных отношений, подрывающий основы глобальной и региональной стабильности и попыткой выдать рестрикции нормой межгосударственного общения». По его мнению, подтверждением стало недавнее решение властей Вашингтона о продлении антикубинского санкционного законодательства. США оказывают санкционное давление на Кубу еще с 1960 года. Тогда Куба конфисковала собственность американских граждан и корпораций. Позже ограничения были максимально ужесточены. В Вашингтоне заявляли, что для снятия санкций необходимо введение на Кубе демократизации и прекращения военного сотрудничества с другими странами.