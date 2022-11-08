В Минэнерго США заявили, что Европа сама завышает цены на американский газ

В завышенных ценах на американский газ виноваты европейские компании, которые в рамках сотрудничества с американскими производителями сжиженного природного газа (СПГ) повышают цены ради получения более высокой маржи. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Компании, сотрудничающие с помощью долгосрочных контрактов с американскими производителями СПГ, повышают цены и получают маржу на европейском рынке», — цитирует газета помощника министра энергетики США Брэда Крэбтри. Он добавил, что США никак не могут быть заинтересованы в том, чтобы на европейский рынок поступал газ по высокой цене. Вашингтон делает все, чтобы помочь Европе справиться с энергетическим кризисом.
Ранее высказывалось мнение, что президент США Джо Байден наживается на продаже СПГ в Европу. Министр экономики Германии Роберт Хабек выразил недовольство тем, что действия некоторых «дружественных стран» приводят к росту цен на сжиженный природный газ, передает RT.
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В завышенных ценах на американский газ виноваты европейские компании, которые в рамках сотрудничества с американскими производителями сжиженного природного газа (СПГ) повышают цены ради получения более высокой маржи. Об этом сообщает газета Financial Times. «Компании, сотрудничающие с помощью долгосрочных контрактов с американскими производителями СПГ, повышают цены и получают маржу на европейском рынке», — цитирует газета помощника министра энергетики США Брэда Крэбтри. Он добавил, что США никак не могут быть заинтересованы в том, чтобы на европейский рынок поступал газ по высокой цене. Вашингтон делает все, чтобы помочь Европе справиться с энергетическим кризисом. Ранее высказывалось мнение, что президент США Джо Байден наживается на продаже СПГ в Европу. Министр экономики Германии Роберт Хабек выразил недовольство тем, что действия некоторых «дружественных стран» приводят к росту цен на сжиженный природный газ, передает RT.