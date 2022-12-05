Экономист предрек снижение курса рубля из-за кризиса в Китае

Экономист Косой: эмбарго ЕС на российскую нефть не повлияет на курс рубля

05 декабря 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

В Китае идет снижение цен на энергоносители, отметил Владимир Косой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Введение Евросоюзом эмбарго на поставку нефти из РФ никак не скажется на курсе рубля, однако на снижение национальной валюты России может повлиять экономический спад в Китае. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой. «Курс рубля, скорее всего, будет снижаться. Но это связано не столько с установлением порогового значения в 60 долларов за российскую нефть, поскольку она сейчас в любом случае, с учетом дисконта, торгуется дешевле, сколько с тем, что, по всей видимости, спад экономической активности в Китае на макроуровне ведет к тому, что у нас происходит медленное снижение цен на энергоносители. Это естественно будет влиять на рубль. Вокруг введенного эмбарго, скорее всего, будут идти политические спекуляции. Это может сказаться на объемах нефтяной торговли и, если мы говорим о 2023 годе, то, скорее всего, приведет к снижению российской добычи и экспорта. Но до конца года вряд ли это будет иметь какое-нибудь реальное рыночные влияние», — подчеркнул Владимир Косой. Экономист добавил, что сейчас очень сложно предугадать, как будет в дальнейшем развиваться экономика Китая. «Цены на энергоносители зависят от уровня промышленной активности основных участников рынка, то есть это США, Европейский Союз, Китай, который сейчас наиболее волатильный (изменчивый — прим. URA.RU). Уже очевидно, что будет какая-то рецессия (замедление темпов экономического роста — прим. URA.RU) в Евросоюзе. Понятно примерно, что будет происходить с экономикой Штатов, а вот что происходит с экономикой Китая — на сегодня не все понятно», — объяснил Косой. Эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС, государства G7 и Австралия согласовали установку предельной стоимости на покупку российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников предположил, что уровень курса рубля относительно доллара определит заседание стран ОПЕК+ и введение эмбарго в рамках санкций ЕС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Введение Евросоюзом эмбарго на поставку нефти из РФ никак не скажется на курсе рубля, однако на снижение национальной валюты России может повлиять экономический спад в Китае. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой. «Курс рубля, скорее всего, будет снижаться. Но это связано не столько с установлением порогового значения в 60 долларов за российскую нефть, поскольку она сейчас в любом случае, с учетом дисконта, торгуется дешевле, сколько с тем, что, по всей видимости, спад экономической активности в Китае на макроуровне ведет к тому, что у нас происходит медленное снижение цен на энергоносители. Это естественно будет влиять на рубль. Вокруг введенного эмбарго, скорее всего, будут идти политические спекуляции. Это может сказаться на объемах нефтяной торговли и, если мы говорим о 2023 годе, то, скорее всего, приведет к снижению российской добычи и экспорта. Но до конца года вряд ли это будет иметь какое-нибудь реальное рыночные влияние», — подчеркнул Владимир Косой. Экономист добавил, что сейчас очень сложно предугадать, как будет в дальнейшем развиваться экономика Китая. «Цены на энергоносители зависят от уровня промышленной активности основных участников рынка, то есть это США, Европейский Союз, Китай, который сейчас наиболее волатильный (изменчивый — прим. URA.RU). Уже очевидно, что будет какая-то рецессия (замедление темпов экономического роста — прим. URA.RU) в Евросоюзе. Понятно примерно, что будет происходить с экономикой Штатов, а вот что происходит с экономикой Китая — на сегодня не все понятно», — объяснил Косой. Эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС, государства G7 и Австралия согласовали установку предельной стоимости на покупку российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников предположил, что уровень курса рубля относительно доллара определит заседание стран ОПЕК+ и введение эмбарго в рамках санкций ЕС.