Читатели Newsweek раскритиковали Зеленского за попытку выступить в финале ЧМ

20 декабря 2022 в 08:08 Размер текста - 17 +

FIFA отказали Владимиру Зеленскому в возможности выступить с речью Фото: Официальный сайт президента Украины Читатели американского журнала Newsweek раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призывы к миру. Так они отреагировали на материал издания о содержании речи Зеленского, с которой он хотел выступить на Чемпионате мира (ЧМ) по футболу в Катаре. «90% населения мира находится в странах БРИКС (туда входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, прим. URA.RU). Это всем следует усвоить. Эта попытка разжечь войну против России не спасет Запад. Это ускорит его кончину», — написал читатель Newsweek с ником catothewiser. «Парень, который хочет начать Третью мировую войну, хочет поговорить о мире», — высказался HH Viktor. Robert Anderson призвал задаться вопросом, сколько еще денег налогоплательщиков США отправят Зеленскому за заявления о мировой войне на ЧМ. Bapa Aku назвал постыдной ложь украинского режима. «Но хуже всего, то, что западные СМИ могут напечатать это без лишних вопросов», — написал он. Президент Украины хотел выступить с речью на финальном матче чемпионата мира по футболу, но ему отказала международная федерация футбола. В день финала Зеленский призвал провести этой зимой саммит для объединения народов. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали его из-за попытки обращения на ЧМ, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели американского журнала Newsweek раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призывы к миру. Так они отреагировали на материал издания о содержании речи Зеленского, с которой он хотел выступить на Чемпионате мира (ЧМ) по футболу в Катаре. «90% населения мира находится в странах БРИКС (туда входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, прим. URA.RU). Это всем следует усвоить. Эта попытка разжечь войну против России не спасет Запад. Это ускорит его кончину», — написал читатель Newsweek с ником catothewiser. «Парень, который хочет начать Третью мировую войну, хочет поговорить о мире», — высказался HH Viktor. Robert Anderson призвал задаться вопросом, сколько еще денег налогоплательщиков США отправят Зеленскому за заявления о мировой войне на ЧМ. Bapa Aku назвал постыдной ложь украинского режима. «Но хуже всего, то, что западные СМИ могут напечатать это без лишних вопросов», — написал он. Президент Украины хотел выступить с речью на финальном матче чемпионата мира по футболу, но ему отказала международная федерация футбола. В день финала Зеленский призвал провести этой зимой саммит для объединения народов. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали его из-за попытки обращения на ЧМ, передает «Федеральное агентство новостей».