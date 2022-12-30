Российские военные нанесли удар, заблокировав поставки иностранного оружия и работу ВПК

Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по железнодорожной инфраструктуре, что позволило прервать поставки западного оружия украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате ракетного удара и нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Также удар был нанесен по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры, с помощью которой обеспечивалась работа оборонно-промышленного комплекса Украины. Среди прочего, украинская армия столкнулась с остановкой производства и ремонта военной техники и боеприпасов
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Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по железнодорожной инфраструктуре, что позволило прервать поставки западного оружия украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате ракетного удара и нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Также удар был нанесен по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры, с помощью которой обеспечивалась работа оборонно-промышленного комплекса Украины. Среди прочего, украинская армия столкнулась с остановкой производства и ремонта военной техники и боеприпасов