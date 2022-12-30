Российские военные нанесли удар, заблокировав поставки иностранного оружия и работу ВПК

30 декабря 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Иностранное вооружение для ВСУ застряло в тыловых районах, сообщили в Минобороны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по железнодорожной инфраструктуре, что позволило прервать поставки западного оружия украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате ракетного удара и нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Также удар был нанесен по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры, с помощью которой обеспечивалась работа оборонно-промышленного комплекса Украины. Среди прочего, украинская армия столкнулась с остановкой производства и ремонта военной техники и боеприпасов

Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по железнодорожной инфраструктуре, что позволило прервать поставки западного оружия украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате ракетного удара и нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Также удар был нанесен по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры, с помощью которой обеспечивалась работа оборонно-промышленного комплекса Украины. Среди прочего, украинская армия столкнулась с остановкой производства и ремонта военной техники и боеприпасов