Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана

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Президент Узбекистана поблагодарил Владимира Путина за гостеприимство Фото:

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в ходе телефонного разговора отношения союзничества и партнерства. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым», — сообщается на сайте. Уточняется, что в ходе разговора главы государств подтвердили обоюдное стремление стран укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства.

Кроме того, лидеры договорились наращивать товарооборот и расширять сотрудничество в разных областях, включая энергетику. Мирзиеев также поблагодарил российского президента за гостеприимство во время неформальной встречи глав стран-участников СНГ в Санкт-Петербурге, прошедшей 26—27 декабря.

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Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в ходе телефонного разговора отношения союзничества и партнерства. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Кремля. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым», — сообщается на сайте. Уточняется, что в ходе разговора главы государств подтвердили обоюдное стремление стран укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства. Кроме того, лидеры договорились наращивать товарооборот и расширять сотрудничество в разных областях, включая энергетику. Мирзиеев также поблагодарил российского президента за гостеприимство во время неформальной встречи глав стран-участников СНГ в Санкт-Петербурге, прошедшей 26—27 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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