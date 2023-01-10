10 января 2023

Словакия подарила Украине технику на 170 млн евро

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, вертолет, поле, бронетехника, бронемашина, бронетранспортер, танк
Словакия подарила Украине гаубицы, вертолеты, бронетранспортеры и другую технику Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Словакия поставила Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, гаубицы Zuzana 2, бронетранспортеры, вертолеты и другую технику на сумму около 170 миллионов евро. Об этом рассказал журналист братиславской газеты Pravda Доминик Гутько.

«Наша помощь была адекватна нашим возможностям. Мы входим в число стран, которые больше всего помогают Украине, но часть этой помощи поступает на коммерческой основе или из источников, отличных от ЕС или других стран», — сообщил журналисту издания Pravda генерал в отставке, бывший высший словак в структурах НАТО Павел Мацко.

Он добавил, что положительно относится к оказанию помощи. Словакия планирует продолжить поставки, в частности предоставить истребители МиГ-29.

Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Ряд западных стран поддерживает Киев и предоставляет оружие, технику и денежные транши. В частности, президент Эстонии Алар Карис пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать оказывать «максимальную» военную помощь для противостояния с Россией.

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Словакия поставила Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, гаубицы Zuzana 2, бронетранспортеры, вертолеты и другую технику на сумму около 170 миллионов евро. Об этом рассказал журналист братиславской газеты Pravda Доминик Гутько. «Наша помощь была адекватна нашим возможностям. Мы входим в число стран, которые больше всего помогают Украине, но часть этой помощи поступает на коммерческой основе или из источников, отличных от ЕС или других стран», — сообщил журналисту издания Pravda генерал в отставке, бывший высший словак в структурах НАТО Павел Мацко. Он добавил, что положительно относится к оказанию помощи. Словакия планирует продолжить поставки, в частности предоставить истребители МиГ-29. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Ряд западных стран поддерживает Киев и предоставляет оружие, технику и денежные транши. В частности, президент Эстонии Алар Карис пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать оказывать «максимальную» военную помощь для противостояния с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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