Словакия подарила Украине технику на 170 млн евро

11 января 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Словакия подарила Украине гаубицы, вертолеты, бронетранспортеры и другую технику Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Словакия поставила Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, гаубицы Zuzana 2, бронетранспортеры, вертолеты и другую технику на сумму около 170 миллионов евро. Об этом рассказал журналист братиславской газеты Pravda Доминик Гутько. «Наша помощь была адекватна нашим возможностям. Мы входим в число стран, которые больше всего помогают Украине, но часть этой помощи поступает на коммерческой основе или из источников, отличных от ЕС или других стран», — сообщил журналисту издания Pravda генерал в отставке, бывший высший словак в структурах НАТО Павел Мацко. Он добавил, что положительно относится к оказанию помощи. Словакия планирует продолжить поставки, в частности предоставить истребители МиГ-29. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Ряд западных стран поддерживает Киев и предоставляет оружие, технику и денежные транши. В частности, президент Эстонии Алар Карис пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать оказывать «максимальную» военную помощь для противостояния с Россией.

Словакия поставила Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, гаубицы Zuzana 2, бронетранспортеры, вертолеты и другую технику на сумму около 170 миллионов евро. Об этом рассказал журналист братиславской газеты Pravda Доминик Гутько. «Наша помощь была адекватна нашим возможностям. Мы входим в число стран, которые больше всего помогают Украине, но часть этой помощи поступает на коммерческой основе или из источников, отличных от ЕС или других стран», — сообщил журналисту издания Pravda генерал в отставке, бывший высший словак в структурах НАТО Павел Мацко. Он добавил, что положительно относится к оказанию помощи. Словакия планирует продолжить поставки, в частности предоставить истребители МиГ-29. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Ряд западных стран поддерживает Киев и предоставляет оружие, технику и денежные транши. В частности, президент Эстонии Алар Карис пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать оказывать «максимальную» военную помощь для противостояния с Россией.