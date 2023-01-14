Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вручил медали бойцам, отличившимся при взятии Соледара. Особых слов удостоился командир, который непосредственно руководил штурмом города.
«Вот этот человек командовал взятием Соледара, взял его за две недели. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. <…> Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям», — заявил Евгений Пригожин. Видео выложено в telegram-канале «Кепка Пригожина».
По словам Пригожина, тела украинских военнослужащих, погибших в Соледаре, будут отправлены на родину. Соледар был освобожден вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, заявляли в Минобороны России. В том числе, установление контроля над городом позволит ограничить возможность доставки подкрепления для украинской армии. Также в Минобороны сообщили, что непосредственный штурм городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, провели штурмовые отряды ЧВК «Вагнер».
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вручил медали бойцам, отличившимся при взятии Соледара. Особых слов удостоился командир, который непосредственно руководил штурмом города. «Вот этот человек командовал взятием Соледара, взял его за две недели. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. <…> Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям», — заявил Евгений Пригожин. Видео выложено в telegram-канале «Кепка Пригожина». По словам Пригожина, тела украинских военнослужащих, погибших в Соледаре, будут отправлены на родину. Соледар был освобожден вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, заявляли в Минобороны России. В том числе, установление контроля над городом позволит ограничить возможность доставки подкрепления для украинской армии. Также в Минобороны сообщили, что непосредственный штурм городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, провели штурмовые отряды ЧВК «Вагнер».