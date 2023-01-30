Минобороны РФ: на ВСУ испытывали нанопрепараты от усталости 30 января 2023 в 18:25 Размер текста - 17 + НА солдатах ВСУ проводили незаконные эксперименты с использованием нанотехнологий, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывали препараты на основе наночастиц. Об этом заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Речь идет о проведении «первичных клинических испытаний применения водорастворимых С60 фуллеренов для уменьшения усталости скелетных мышц личного состава», — заявил Игорь Кириллов в ходе брифинга Минобороны РФ. Данная информация была получена после анализа соответствующих документов. Кириллов уточняет, что фуллерены С60 — это молекулярное соединение, которое используется в нанотехнологиях и они представляют опасность для ДНК человека. Такие эксперименты являются незаконными. Также в ходе изучения документов в Минобороны также сделали вывод о причастности США к распространению пандемии COVID-19. Вашингтон проводил соответствующие учения за год до начала пандемии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и другие страны Запада оказывают поддержку украинским бойцам в виде вооружения. На солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывали препараты на основе наночастиц. Об этом заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Речь идет о проведении «первичных клинических испытаний применения водорастворимых С60 фуллеренов для уменьшения усталости скелетных мышц личного состава», — заявил Игорь Кириллов в ходе брифинга Минобороны РФ. Данная информация была получена после анализа соответствующих документов. Кириллов уточняет, что фуллерены С60 — это молекулярное соединение, которое используется в нанотехнологиях и они представляют опасность для ДНК человека. Такие эксперименты являются незаконными. Также в ходе изучения документов в Минобороны также сделали вывод о причастности США к распространению пандемии COVID-19. Вашингтон проводил соответствующие учения за год до начала пандемии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и другие страны Запада оказывают поддержку украинским бойцам в виде вооружения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям