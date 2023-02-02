Медведев анонсировал большой шаг для победы РФ над Украиной

Увеличение поставок всех видов вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в 2023 году позволит сделать существенный шаг к достижению целей спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Поставки всевозможных ВВСТ существенно вырастут в 2023 году», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что этот фактор позволит нанести сокрушительное поражение украинской армии, которая получает значительную военную помощь от стран Запада.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, пояснил президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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Увеличение поставок всех видов вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в 2023 году позволит сделать существенный шаг к достижению целей спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Поставки всевозможных ВВСТ существенно вырастут в 2023 году», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что этот фактор позволит нанести сокрушительное поражение украинской армии, которая получает значительную военную помощь от стран Запада. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, пояснил президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.