Медведев анонсировал большой шаг для победы РФ над Украиной

Медведев анонсировал увеличение поставок вооружений для российской армии
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Политсовет партии
Увеличение поставок вооружений позволит сделать существенный шаг к победе, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Увеличение поставок всех видов вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в 2023 году позволит сделать существенный шаг к достижению целей спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Поставки всевозможных ВВСТ существенно вырастут в 2023 году», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что этот фактор позволит нанести сокрушительное поражение украинской армии, которая получает значительную военную помощь от стран Запада.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, пояснил президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Увеличение поставок всех видов вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в 2023 году позволит сделать существенный шаг к достижению целей спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Поставки всевозможных ВВСТ существенно вырастут в 2023 году», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что этот фактор позволит нанести сокрушительное поражение украинской армии, которая получает значительную военную помощь от стран Запада. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, пояснил президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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