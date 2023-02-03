Польский политолог предрек скорое уничтожение западных танков на Украине

Польский политолог Холащинский: западные танки могут быть уничтожены РФ спустя три месяца

04 февраля 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

За время спецоперации РФ Украина потеряла около 550 единиц военной техники, заявил Кристиан Холащинский Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки, которые направляет Запад на Украину, могут быть уничтожены в течение трех месяцев. C момента начала спецоперации РФ Киев потерял около 550 различных типов военной техники. Об этом заявил польский политолог Кристиан Холащинский. «Когда мы соберем всю технику, о передаче которой мы слышали, ее количество составит порядка 150-170 танков. Мы знаем, что за 342 дня [с момента начала специальной операции РФ] Украина потеряла около 550 различных типов машин, поэтому 170 машин, которые должны прибыть, может хватить на квартал», — предположил Кристиан Холащинский. Об этом он рассказал в эфире Radio Maryja. Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее подчеркивал, что Вашингтон намеренно раздувает конфликт на Украине. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявлял, что решение Запада по предоставлению танков Украине наоборот стало тем фактором, которое сплотило россиян. Сам президент РФ подчеркивал, что России есть чем ответить на поставки танков Украине, сообщает телеканал 360. Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также уже заявил, что в зону спецоперации прибыли «убийцы западных танков» — боевые роботы «Маркер», передает «Утро.ру». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие западные страны активно оказывают Украине поддержку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танки, которые направляет Запад на Украину, могут быть уничтожены в течение трех месяцев. C момента начала спецоперации РФ Киев потерял около 550 различных типов военной техники. Об этом заявил польский политолог Кристиан Холащинский. «Когда мы соберем всю технику, о передаче которой мы слышали, ее количество составит порядка 150-170 танков. Мы знаем, что за 342 дня [с момента начала специальной операции РФ] Украина потеряла около 550 различных типов машин, поэтому 170 машин, которые должны прибыть, может хватить на квартал», — предположил Кристиан Холащинский. Об этом он рассказал в эфире Radio Maryja. Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее подчеркивал, что Вашингтон намеренно раздувает конфликт на Украине. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявлял, что решение Запада по предоставлению танков Украине наоборот стало тем фактором, которое сплотило россиян. Сам президент РФ подчеркивал, что России есть чем ответить на поставки танков Украине, сообщает телеканал 360. Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также уже заявил, что в зону спецоперации прибыли «убийцы западных танков» — боевые роботы «Маркер», передает «Утро.ру». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие западные страны активно оказывают Украине поддержку.