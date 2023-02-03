Вучич указал на величайшую ошибку Запада в отношении россиян

Решение стран Запада отправить на Украину танки сплотило россиян и увеличило среди них поддержку СВО. Это является политической ошибкой со стороны стран Запада. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Думаю, что величайшая ошибка Запада — то, что они анонсировали танки [передачу техники Киеву], особенно немецкие танки. Они объединили русский народ, как никто никогда не объединял», — заявил Александр Вучич. Он отметил, что поставка боевых машин Киеву повлияла на россиян таким образом, потому что танки «страшные».
После начала специальной военной операции страны Запада стали спонсировать Киев оружием. В январе Германия заявила о передаче Украине 14 танков Leopard 2. 27 января украинский посол во Франции Вадим Омельченко заявил, что страны Запада планируют передать Украине 321 танк, сообщает RT.
Инфографика URA.Ru
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Решение стран Запада отправить на Украину танки сплотило россиян и увеличило среди них поддержку СВО. Это является политической ошибкой со стороны стран Запада. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Думаю, что величайшая ошибка Запада — то, что они анонсировали танки [передачу техники Киеву], особенно немецкие танки. Они объединили русский народ, как никто никогда не объединял», — заявил Александр Вучич. Он отметил, что поставка боевых машин Киеву повлияла на россиян таким образом, потому что танки «страшные». После начала специальной военной операции страны Запада стали спонсировать Киев оружием. В январе Германия заявила о передаче Украине 14 танков Leopard 2. 27 января украинский посол во Франции Вадим Омельченко заявил, что страны Запада планируют передать Украине 321 танк, сообщает RT.