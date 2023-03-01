Министр армии США Вормут заявила, что конфликт на Украине решится сам собой 01 марта 2023 в 21:52 Размер текста - 17 + Конфликт на Украине оказался более долгим, чем ожидалось ранее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине «саморазрешится» в ближайшие пару лет. Такое мнение выразила министр армии США Кристин Вормут. «По моему мнению, конфликт на Украине саморазрешится в следующий год или два», — публикует слова Вормут Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Она добавила, что боевые действия на Украине оказались более затяжными, чем ожидалось ранее, и призвала не забывать о военных возможностях России. Военная машина РФ еще не продемонстрировала большую часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, заключила Вормут. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что поставки Западом Украине дальнобойного оружия затянут сроки проведения спецоперации. В таком случае российской армии понадобится больше времени на отведение угрозы от границ России. Конфликт на Украине «саморазрешится» в ближайшие пару лет. Такое мнение выразила министр армии США Кристин Вормут. «По моему мнению, конфликт на Украине саморазрешится в следующий год или два», — публикует слова Вормут Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Она добавила, что боевые действия на Украине оказались более затяжными, чем ожидалось ранее, и призвала не забывать о военных возможностях России. Военная машина РФ еще не продемонстрировала большую часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, заключила Вормут. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что поставки Западом Украине дальнобойного оружия затянут сроки проведения спецоперации. В таком случае российской армии понадобится больше времени на отведение угрозы от границ России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям