Министр армии США Вормут заявила, что конфликт на Украине решится сам собой

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, 120мм возимый миномет 2б11
Конфликт на Украине оказался более долгим, чем ожидалось ранее Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине «саморазрешится» в ближайшие пару лет. Такое мнение выразила министр армии США Кристин Вормут.

«По моему мнению, конфликт на Украине саморазрешится в следующий год или два», — публикует слова Вормут Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Она добавила, что боевые действия на Украине оказались более затяжными, чем ожидалось ранее, и призвала не забывать о военных возможностях России. Военная машина РФ еще не продемонстрировала большую часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, заключила Вормут.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что поставки Западом Украине дальнобойного оружия затянут сроки проведения спецоперации. В таком случае российской армии понадобится больше времени на отведение угрозы от границ России.

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Конфликт на Украине «саморазрешится» в ближайшие пару лет. Такое мнение выразила министр армии США Кристин Вормут. «По моему мнению, конфликт на Украине саморазрешится в следующий год или два», — публикует слова Вормут Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Она добавила, что боевые действия на Украине оказались более затяжными, чем ожидалось ранее, и призвала не забывать о военных возможностях России. Военная машина РФ еще не продемонстрировала большую часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, заключила Вормут. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что поставки Западом Украине дальнобойного оружия затянут сроки проведения спецоперации. В таком случае российской армии понадобится больше времени на отведение угрозы от границ России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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