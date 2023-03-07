Шойгу озвучил потери ВСУ, в Белоруссии задержали украинского диверсанта: главное к вечеру 7 марта

В результате переговоров в Россию вернулись 90 военнопленных солдат, уточнили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В феврале потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросли почти на 40%. Проукраинский диверсант предпринял попытку подорвать самолет на территории Беларуси. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 марта.
- По сравнению с прошлым месяцем потери ВСУ увеличились на 40%. Как подчеркнул глава минобороны РФ Сергей Шойгу, Киев за месяц потеряла около 11 тысяч человек. Схожие данные привел и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
- В Беларуси задержали диверсанта, который пытался совершить подрыв самолета А-50 в аэропорту Беларуси. Позже сам подозреваемый рассказал, что действовал по приказу Службы безопасности Украины (СБУ). И диверсию он совершал при помощи дронов.
- После того как был задержан подозреваемый в подрыве самолета, президент республики Беларусь Александр Лукашенко назвал лидера Украины Владимира Зеленского «гнидой». Белорусский глава подчеркнул, что раньше считал Зеленского борцом за мир своей страны, но потом разочаровался в нем.
- В результате переговоров России с украинской стороной, на родину вернулись 90 военнопленных солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о значимости города Бахмут (Артемовск). По словам министра, это важный узел обороны ВСУ в Донбассе. И когда город будет взят, российские солдаты смогут продолжить наступление на запад.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подчеркнул, что в настоящий момент в Бахмуте находится до 20 тысяч солдат ВСУ. Также он уточнил, что не нужно торопить события. Говорить о том, что Артемовск взят под контроль РФ — рано.
- Вооруженные силы РФ уничтожают технику НАТО и ВСУ на всех направлениях специальной военной операции. Это танки, БМП, гаубицы и другая бронированная техника, передает Пятый канал.
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