МО РФ: мобилизованные спасли два взвода пехоты огнем из артиллерии

17 марта 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

Мобилизованные спасли пехотинцев при помощи артиллерии Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные артиллеристы из России в ходе спецоперации спасли два взвода пехотинцев, оказав им огневую поддержку из пушек «Гиацинт-Б». Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Расчет состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьемся… На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты», — передает Минобороны слова военного с позывным «Черемуха». Он также добавил, что расчеты орудий ведутся в координации с дивизионной разведкой. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в качестве целей СВО ставил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса.

Мобилизованные артиллеристы из России в ходе спецоперации спасли два взвода пехотинцев, оказав им огневую поддержку из пушек «Гиацинт-Б». Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Расчет состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьемся… На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты», — передает Минобороны слова военного с позывным «Черемуха». Он также добавил, что расчеты орудий ведутся в координации с дивизионной разведкой. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в качестве целей СВО ставил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса.