МО РФ: мобилизованные спасли два взвода пехоты огнем из артиллерии

Мобилизованные артиллеристы из России в ходе спецоперации спасли два взвода пехотинцев, оказав им огневую поддержку из пушек «Гиацинт-Б». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Расчет состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьемся… На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты», — передает Минобороны слова военного с позывным «Черемуха». Он также добавил, что расчеты орудий ведутся в координации с дивизионной разведкой.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в качестве целей СВО ставил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!