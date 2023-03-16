16 марта 2023

МО РФ: мобилизованные спасли два взвода пехоты огнем из артиллерии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Мобилизованные спасли пехотинцев при помощи артиллерии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные артиллеристы из России в ходе спецоперации спасли два взвода пехотинцев, оказав им огневую поддержку из пушек «Гиацинт-Б». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Расчет состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьемся… На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты», — передает Минобороны слова военного с позывным «Черемуха». Он также добавил, что расчеты орудий ведутся в координации с дивизионной разведкой.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в качестве целей СВО ставил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мобилизованные артиллеристы из России в ходе спецоперации спасли два взвода пехотинцев, оказав им огневую поддержку из пушек «Гиацинт-Б». Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Расчет состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьемся… На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты», — передает Минобороны слова военного с позывным «Черемуха». Он также добавил, что расчеты орудий ведутся в координации с дивизионной разведкой. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в качестве целей СВО ставил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...