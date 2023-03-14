Российские войска взяли под контроль часть промзоны на купянском направлении

15 марта 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Российские военные продвигаются на купянском направлении, сообщает начальник пресс-центра группировки «Запад» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На купянском направлении российские военные взяли несколько ангаров в промзоне, а также уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский. «На купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», — рассказал Сергей Зыбинский журналисту РИА Новости. Также он сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы 14-й отдельной механизированной бригады в районе села Синьковка и предотвращении переброски резервов украинской армии. На купянском направлении ВСУ нарастили численность своих группировок. Наращивание сил происходит как за счет новоприбывших мобилизованных, так и за счет регулярных частей, передает RT.

На купянском направлении российские военные взяли несколько ангаров в промзоне, а также уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский. «На купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», — рассказал Сергей Зыбинский журналисту РИА Новости. Также он сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы 14-й отдельной механизированной бригады в районе села Синьковка и предотвращении переброски резервов украинской армии. На купянском направлении ВСУ нарастили численность своих группировок. Наращивание сил происходит как за счет новоприбывших мобилизованных, так и за счет регулярных частей, передает RT.