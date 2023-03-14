14 марта 2023

Российские войска взяли под контроль часть промзоны на купянском направлении

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, солдат в ушанке, солдат, служба в армии
Российские военные продвигаются на купянском направлении, сообщает начальник пресс-центра группировки «Запад» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На купянском направлении российские военные взяли несколько ангаров в промзоне, а также уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский.

«На купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», — рассказал Сергей Зыбинский журналисту РИА Новости. Также он сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы 14-й отдельной механизированной бригады в районе села Синьковка и предотвращении переброски резервов украинской армии.

На купянском направлении ВСУ нарастили численность своих группировок. Наращивание сил происходит как за счет новоприбывших мобилизованных, так и за счет регулярных частей, передает RT.

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На купянском направлении российские военные взяли несколько ангаров в промзоне, а также уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский. «На купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», — рассказал Сергей Зыбинский журналисту РИА Новости. Также он сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы 14-й отдельной механизированной бригады в районе села Синьковка и предотвращении переброски резервов украинской армии. На купянском направлении ВСУ нарастили численность своих группировок. Наращивание сил происходит как за счет новоприбывших мобилизованных, так и за счет регулярных частей, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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