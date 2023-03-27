Боррель: войны, развязанные Западом, были ошибками

27 марта 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель, считает, что Европа первая должна настаивать на мирных переговорах России и Украины Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многие европейские страны пострадали от колониализма и развязанных Западом войн, таких как война в Ираке. Об этом в своей книге «Год, когда война вернулась в Европу» пишет глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Он считает, что эти войны были ошибкой. «Во многих странах, отмеченных колониализмом, а также последующими ошибками, как война в Ираке, общественное мнение часто восприимчиво ко лжи российской пропаганды», — считает Жозеп Боррель. Текст его книги цитируют РИА Новости. Боррель отметил, что сейчас эти страны больше доверяют России, но не говорит, о каких именно странах идет речь. Боррель также считает, что многие Европейские страны встают на сторону России, когда речь идет о антироссийских санкциях, потому что эти страны в наибольшей степени ощущают на себе их влияние. По его мнению, эти страны в первую очередь должны пытаться склонить Россию и Украину к мирным переговорам. Многие западные политики все же рассчитывают, что украинский конфликт закончится переговорами. Папа Римский Франциск считает, что для Запада это будет наилучшим вариантом. Он уверен, что нет никакой альтернативы мирным переговорам, странам придется обсудить консенсус рано или поздно, передает RT.

Многие европейские страны пострадали от колониализма и развязанных Западом войн, таких как война в Ираке. Об этом в своей книге «Год, когда война вернулась в Европу» пишет глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Он считает, что эти войны были ошибкой. «Во многих странах, отмеченных колониализмом, а также последующими ошибками, как война в Ираке, общественное мнение часто восприимчиво ко лжи российской пропаганды», — считает Жозеп Боррель. Текст его книги цитируют РИА Новости. Боррель отметил, что сейчас эти страны больше доверяют России, но не говорит, о каких именно странах идет речь. Боррель также считает, что многие Европейские страны встают на сторону России, когда речь идет о антироссийских санкциях, потому что эти страны в наибольшей степени ощущают на себе их влияние. По его мнению, эти страны в первую очередь должны пытаться склонить Россию и Украину к мирным переговорам. Многие западные политики все же рассчитывают, что украинский конфликт закончится переговорами. Папа Римский Франциск считает, что для Запада это будет наилучшим вариантом. Он уверен, что нет никакой альтернативы мирным переговорам, странам придется обсудить консенсус рано или поздно, передает RT.