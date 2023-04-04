Financial Times узнала, как НАТО игнорирует заявки Украины на вступление

Financial Times: НАТО игнорирует заявки Украины на вступление

04 апреля 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Заявку Украины о вступлении в НАТО игнорируют, пишет издание Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО игнорирует заявку от Украины на вступление в альянс. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на дипломата, приближенного к НАТО. «На столе есть это письмо-заявка, и мы просто игнорируем его», — приводят авторы газеты слова своего источника. Тот также подчеркнул, что альянс может предпринять некие действия, которые могут показать Киеву, что НАТО готово потенциально принять Украину, но в долгосрочной перспективе. Другой дипломат уточнил, что у альянса нет достаточных финансов, чтобы вкладываться в Украину. Ранее обозреватель Хал Брэндс в материале для Bloomberg писал, что в ближайшее время Украина не станет членом НАТО. В качестве причины он называл военный конфликт на ее территории. Киев подавал заявка на членство и в НАТО, и ЕС. 4 апреля новым членом НАТО станет Финляндия.

НАТО игнорирует заявку от Украины на вступление в альянс. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на дипломата, приближенного к НАТО. «На столе есть это письмо-заявка, и мы просто игнорируем его», — приводят авторы газеты слова своего источника. Тот также подчеркнул, что альянс может предпринять некие действия, которые могут показать Киеву, что НАТО готово потенциально принять Украину, но в долгосрочной перспективе. Другой дипломат уточнил, что у альянса нет достаточных финансов, чтобы вкладываться в Украину. Ранее обозреватель Хал Брэндс в материале для Bloomberg писал, что в ближайшее время Украина не станет членом НАТО. В качестве причины он называл военный конфликт на ее территории. Киев подавал заявка на членство и в НАТО, и ЕС. 4 апреля новым членом НАТО станет Финляндия.