Financial Times узнала, как НАТО игнорирует заявки Украины на вступление

Financial Times: НАТО игнорирует заявки Украины на вступление
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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург
Заявку Украины о вступлении в НАТО игнорируют, пишет издание Фото:

НАТО игнорирует заявку от Украины на вступление в альянс. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на дипломата, приближенного к НАТО.

«На столе есть это письмо-заявка, и мы просто игнорируем его», — приводят авторы газеты слова своего источника. Тот также подчеркнул, что альянс может предпринять некие действия, которые могут показать Киеву, что НАТО готово потенциально принять Украину, но в долгосрочной перспективе. Другой дипломат уточнил, что у альянса нет достаточных финансов, чтобы вкладываться в Украину.

Ранее обозреватель Хал Брэндс в материале для Bloomberg писал, что в ближайшее время Украина не станет членом НАТО. В качестве причины он называл военный конфликт на ее территории. Киев подавал заявка на членство и в НАТО, и ЕС. 4 апреля новым членом НАТО станет Финляндия.

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НАТО игнорирует заявку от Украины на вступление в альянс. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на дипломата, приближенного к НАТО. «На столе есть это письмо-заявка, и мы просто игнорируем его», — приводят авторы газеты слова своего источника. Тот также подчеркнул, что альянс может предпринять некие действия, которые могут показать Киеву, что НАТО готово потенциально принять Украину, но в долгосрочной перспективе. Другой дипломат уточнил, что у альянса нет достаточных финансов, чтобы вкладываться в Украину. Ранее обозреватель Хал Брэндс в материале для Bloomberg писал, что в ближайшее время Украина не станет членом НАТО. В качестве причины он называл военный конфликт на ее территории. Киев подавал заявка на членство и в НАТО, и ЕС. 4 апреля новым членом НАТО станет Финляндия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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