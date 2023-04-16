«Коммерсант»: книги в России резко подорожают

17 апреля 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

«Коммерсант»: Доля книг в ассортименте книжных магазинов снижается уже не первый год Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России резко подорожают цены на книги из-за расторжения договора с зарубежными правообладателями. Об этом сообщают участники рынка. «Издатели опасаются еще большего увеличение цен на свою продукцию из-за появившихся проблем по расчетам с зарубежными правообладателями. В целом стоит ждать роста цен на 10—15%, в том числе в связи с подорожанием полиграфии и материалов», — прогнозирует директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов его слова передает « Коммерсант» . По словам участников рынка, доля книг в ассортименте книжных магазинов снижается. В марте она оказалась более чем на десять процентных пунктов ниже, чем год назад, и у многих игроков оказалась ниже 50%. В некоторых сетевых точках книги занимают уже не больше 20—25% общего пространства магазина. Ранее писали, что ближе к лету в России ожидается подорожание импортных продуктов и лекарств из-за роста курса доллара. Будут дорожать турецкие лимоны, марокканские апельсины, бананы эквадорские — все то, что приходит из-за рубежа. Закупки делаются в три месяца. Также все зависит от поставок и их объемов.

В России резко подорожают цены на книги из-за расторжения договора с зарубежными правообладателями. Об этом сообщают участники рынка. «Издатели опасаются еще большего увеличение цен на свою продукцию из-за появившихся проблем по расчетам с зарубежными правообладателями. В целом стоит ждать роста цен на 10—15%, в том числе в связи с подорожанием полиграфии и материалов», — прогнозирует директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов его слова передает «Коммерсант». По словам участников рынка, доля книг в ассортименте книжных магазинов снижается. В марте она оказалась более чем на десять процентных пунктов ниже, чем год назад, и у многих игроков оказалась ниже 50%. В некоторых сетевых точках книги занимают уже не больше 20—25% общего пространства магазина. Ранее писали, что ближе к лету в России ожидается подорожание импортных продуктов и лекарств из-за роста курса доллара. Будут дорожать турецкие лимоны, марокканские апельсины, бананы эквадорские — все то, что приходит из-за рубежа. Закупки делаются в три месяца. Также все зависит от поставок и их объемов.