16 апреля 2023

«Коммерсант»: книги в России резко подорожают

© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрационно-хранительский корпус Культурно-просветительского центра «Эрмитаж – Урал». Екатеринбург, библиотека, книги, фондохранилище, эрмитаж урал
«Коммерсант»: Доля книг в ассортименте книжных магазинов снижается уже не первый год Фото:

В России резко подорожают цены на книги из-за расторжения договора с зарубежными правообладателями. Об этом сообщают участники рынка.

«Издатели опасаются еще большего увеличение цен на свою продукцию из-за появившихся проблем по расчетам с зарубежными правообладателями. В целом стоит ждать роста цен на 10—15%, в том числе в связи с подорожанием полиграфии и материалов», — прогнозирует директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов его слова передает «Коммерсант».

По словам участников рынка, доля книг в ассортименте книжных магазинов снижается. В марте она оказалась более чем на десять процентных пунктов ниже, чем год назад, и у многих игроков оказалась ниже 50%. В некоторых сетевых точках книги занимают уже не больше 20—25% общего пространства магазина.

Ранее писали, что ближе к лету в России ожидается подорожание импортных продуктов и лекарств из-за роста курса доллара. Будут дорожать турецкие лимоны, марокканские апельсины, бананы эквадорские — все то, что приходит из-за рубежа. Закупки делаются в три месяца. Также все зависит от поставок и их объемов.

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В России резко подорожают цены на книги из-за расторжения договора с зарубежными правообладателями. Об этом сообщают участники рынка. «Издатели опасаются еще большего увеличение цен на свою продукцию из-за появившихся проблем по расчетам с зарубежными правообладателями. В целом стоит ждать роста цен на 10—15%, в том числе в связи с подорожанием полиграфии и материалов», — прогнозирует директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов его слова передает «Коммерсант». По словам участников рынка, доля книг в ассортименте книжных магазинов снижается. В марте она оказалась более чем на десять процентных пунктов ниже, чем год назад, и у многих игроков оказалась ниже 50%. В некоторых сетевых точках книги занимают уже не больше 20—25% общего пространства магазина. Ранее писали, что ближе к лету в России ожидается подорожание импортных продуктов и лекарств из-за роста курса доллара. Будут дорожать турецкие лимоны, марокканские апельсины, бананы эквадорские — все то, что приходит из-за рубежа. Закупки делаются в три месяца. Также все зависит от поставок и их объемов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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