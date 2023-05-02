В ФРГ признались, что нуждаются в запуске нитки «Северного потока-2»

Депутат бундестага Эрнст: Германии необходимо запустить нитку «Северного потока-2»

03 мая 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

В Германии признают, что нуждаются в российском газе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Германия нуждается в том, чтобы рабочая нитка «Северного потока-2» была запущена на переходный период. Об этом сообщил глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст. «Мы нуждаемся в газе на переходный период. Чтобы добиться независимости от ископаемого топлива, важно расширять использование возобновляемых источников энергии, но для этого нужно время. <…> Именно поэтому в интересах Германии правильно было бы использовать нитку трубопровода, которая все еще работает», — пояснил свою позицию Клаус Эрнст в интервью газете «Известия». Теракт на «Северных потоках» произошел в конце сентября 2022 года. Американский журналист Сеймуш Херш обвинил США в подрыве газопроводов. Авторы немецкой газеты Die Zeit нашли в деле украинский след. Однако в Киеве опровергли информацию о причастности Украины. На Западе также допускали причастность Польши. В апреле Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили работы по покрытию поврежденного газопровода «Северный поток-1».

Германия нуждается в том, чтобы рабочая нитка «Северного потока-2» была запущена на переходный период. Об этом сообщил глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст. «Мы нуждаемся в газе на переходный период. Чтобы добиться независимости от ископаемого топлива, важно расширять использование возобновляемых источников энергии, но для этого нужно время. <…> Именно поэтому в интересах Германии правильно было бы использовать нитку трубопровода, которая все еще работает», — пояснил свою позицию Клаус Эрнст в интервью газете «Известия». Теракт на «Северных потоках» произошел в конце сентября 2022 года. Американский журналист Сеймуш Херш обвинил США в подрыве газопроводов. Авторы немецкой газеты Die Zeit нашли в деле украинский след. Однако в Киеве опровергли информацию о причастности Украины. На Западе также допускали причастность Польши. В апреле Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили работы по покрытию поврежденного газопровода «Северный поток-1».