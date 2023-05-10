Полпред Якушев поставил задачу регионам УрФО из-за масштабных пожаров

Власти уральских регионов, где бушуют мощные лесные пожары, должны провести масштабную работу над ошибками и разобраться с причинами случившегося. Такое задание дал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе.
«Первоочередная задача сейчас — локализовать и ликвидировать действующие пожары. Далее — провести масштабную работу над ошибками и устранить все недоработки, которые были допущены при подготовке к пожароопасному периоду. Прежде всего, это уборка сухой травы, расчистка пожарных проездов в населенных пунктах и придомовых территорий от мусора, легковоспламеняющихся строительных материалов, организация минерализованных полос и так далее», — заявил Якушев на оперативном совещании в полпредстве.
Отдельно Якушев подчеркнул, что такую работу надо вести «системно и непрерывно», поскольку в вопросах борьбы с пожарами «не бывает мелочей». «Нужно добиваться четкого исполнения всех профилактических требований. Только так мы сможем эффективно противостоять огненной стихии», — подчеркнул полпред.
На данный момент по всему УрФО действуют порядка 80 пожаров общей площадью более 100 тысяч гектаров. Борьбу с огнем ведут почти пять тысяч человек. Наиболее тяжелая обстановка в Свердловской и Курганской областях, также очаги зафиксированы в Тюменской и Челябинской областях.
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