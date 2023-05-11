Смольянинова* и Арестовича признали террористами и экстремистами

Актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ) и Алексея Арестовича, бывшего внештатного советника Офиса президента Украины, признали террористами и экстремистами. Об этом сообщает Росфинмониторинг.
«Смольянинов Артур Сергеевич, город Москва, 27.10.1983 г. р. признан террористом и экстремистом на территории РФ. Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 г. р. г. Цители-цкаро Грузинской ССР признан террористом и экстремистом на территории РФ», — указано в Росфинмониторинге.
Ранее Минюст РФ признал актера Смольянинова иноагентом. Это произошло по причине его экстремистских высказываний против России.
*Артур Смольянинов признан иноагентом в России
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