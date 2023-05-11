Смольянинова* и Арестовича признали террористами и экстремистами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Артура Смольянинова признали террористом Фото:

Актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ) и Алексея Арестовича, бывшего внештатного советника Офиса президента Украины, признали террористами и экстремистами. Об этом сообщает Росфинмониторинг.

«Смольянинов Артур Сергеевич, город Москва, 27.10.1983 г. р. признан террористом и экстремистом на территории РФ. Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 г. р. г. Цители-цкаро Грузинской ССР признан террористом и экстремистом на территории РФ», — указано в Росфинмониторинге.

Ранее Минюст РФ признал актера Смольянинова иноагентом. Это произошло по причине его экстремистских высказываний против России.

*Артур Смольянинов признан иноагентом в России

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ) и Алексея Арестовича, бывшего внештатного советника Офиса президента Украины, признали террористами и экстремистами. Об этом сообщает Росфинмониторинг. «Смольянинов Артур Сергеевич, город Москва, 27.10.1983 г. р. признан террористом и экстремистом на территории РФ. Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 г. р. г. Цители-цкаро Грузинской ССР признан террористом и экстремистом на территории РФ», — указано в Росфинмониторинге. Ранее Минюст РФ признал актера Смольянинова иноагентом. Это произошло по причине его экстремистских высказываний против России. *Артур Смольянинов признан иноагентом в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...