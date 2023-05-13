Военный эксперт назвал возможные причины падения вертолетов и истребителей в Брянской области

К крушениям российских вертолетов и истребителей в Брянской области могут быть причастны украинские диверсанты. Такую точку зрения озвучил военный эксперт Василий Дандыкин.
«Если окажется, что это диверсанты, то, предполагаю, что речь идет о применении ПЗРК — это переносной зенитно-ракетный комплекс. Либо советская „Игла“, либо американский Stinger, их очень много у ВСУ. Могли быть и модели западноевропейских производителей ПЗРК», — рассказал
Эксперт также допустил, что упавшие суда мог иметь технические неполадки. «Боевые вертолеты могут отстреливать ловушки, и на них могут стоять комплексы бортовой обороны „Витебск“, а на Су-34 уж точно есть вся начинка для отвода ударов ЗРК. Нужно дождаться официальных данных», — заключил Дандыкин.
Ранее URA.RU сообщало о крушении в Брянской области двух вертолетов и двух самолетов за один день. Упали два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик СУ-34 и истребитель Су-35. Информацию о происшествиях подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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